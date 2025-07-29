ترامب: لم أناقش أبداً قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم يناقشا خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين وضع الفلسطينيين.

وأضاف ترامب لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “لم نناقش الأمر قط”.

وأعلن ستارمر، اليوم، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي إن “الشعب الفلسطيني عاش معاناة فظيعة. الآن في غزة بسبب الفشل الكارثي للمساعدات، نرى رضعا يتضورون جوعا وأطفالا لا يستطيعون النهوض، صور ستلازمنا ما حيينا. يجب أن تنتهي المعاناة”.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن حكومته ستدرس التطورات وتتخذ القرار النهائي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء إعلان ستارمر بعد استدعائه أعضاء الحكومة من العطلة الصيفية لبحث التطورات في قطاع غزة حيث تقتل حرب الإبادة والتجويع عشرات الفلسطينيين يوميا، وقد تجاوزت أعداد الشهداء 60 ألف شهيد منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم الثلاثاء.

كما تأتي خطوة ستارمر تزامنا مع انعقاد مؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.