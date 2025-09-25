قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رافضا دعوات بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل الذين يطالبون بفرض السيادة على المنطقة.

وأشار ترامب لهذا الأمر بعد ما قال إنه اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث حل الصراع في غزة.

وذكر ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن أسمح بذلك. لن يحدث هذا”.

ويواجه نتنياهو ضغوطا من حلفائه اليمينيين لضم الضفة الغربية، مما يثير قلق القادة العرب الذين التقى عدد منهم يوم الثلاثاء بترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترامب “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. هذا يكفى. حان الوقت للتوقف الآن”.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ولا يزال الفلسطينيون يتطلعون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين ضمتهما إسرائيل في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وترفض إسرائيل التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية، وهو موقف تقول إن تمسكها به زاد بعد الهجوم المسلح الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023.