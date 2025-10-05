ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة ومن المتوقع إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد “إن المحادثات الجارية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة تحرز تقدما سريعا”.

وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى غدا الاثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية. تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة”.

وفي تصريحات لاحقة قال ترامب إن اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن “إطلاق الأسرى سيتم قريبا جدا، والمفاوضات جارية وسنرى كيف ستسير الأمور خلال اليومين المقبلين”.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحرب في غزة لم تنتهِ بعد، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات جارية لبحث تفاصيل الاتفاق، وأعرب عن أمله في الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.

وأوضح روبيو في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، لكنه شدد على أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب لن تكون سهلة، مؤكدا أن “الحديث عن نهاية الحرب سابق لأوانه، فهناك بعض العمل الذي يتعين القيام به”.

وبشأن الأسرى قال روبيو “سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية”.

موقف نتنياهو

في غضون ذلك قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء أمر بمغادرة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر الاثنين للمشاركة في المحادثات في شرم الشيخ

وقبل ذلك قال نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إن إسرائيل لن تنتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن كل المحتجزين في قطاع غزة، بحسب ما نقلته صحيفة يسرائيل هيوم.

وأضاف أن إسرائيل ستعود للقتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يفرَج عن المحتجزين بحلول المدة المحددة بالخطة الأميركية وهي 72 ساعة، دون أن يشير إلى تلك الدول.

وأكد نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد انتهاء الحرب، قائلا “لن يشارك أي ممثل عن حركة حماس أو السلطة في إدارة القطاع”.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب نجحت “في تحويل الوضع من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس”، وفق زعمه، رغم تزايد الانتقادات الدولية لاستمرار قتل المدنيين وتدمير مدنهم وحياتهم في القطاع المحاصر.

وغدا الاثنين، تستضيف مصر وفدين من حركة حماس وإسرائيل ووفود الوسطاء لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب.