ترامب: مستعدون لمحادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه منفتح على إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في أول أغسطس آب، مشيرا إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قادمون إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات.

وأضاف أنهم “يرغبون في التوصل إلى اتفاق من نوع مختلف، ونحن منفتحون دائما على إجراء محادثات، بما في ذلك مع أوروبا. هم، في الواقع، قادمون ويرغبون في إجراء محادثات”.

وصعد ترامب الحرب التجارية يوم السبت، قائلا إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الشهر المقبل، إضافة إلى تحذيرات مماثلة لدول أخرى بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

في حين، اتهم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم التجاوب مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية تجارية وتوعد، اليوم الاثنين، بالرد في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحول دون تطبيق الرسوم الجمركية “غير المقبولة على الإطلاق” التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها بداية من الأول من أغسطس آب.

وصعّد ترامب حربه التجارية يوم السبت قائلا إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بداية من الشهر المقبل، وذلك بعد تحذيرات مماثلة لدول أخرى من بينها اليابان وكوريا الجنوبية.

وأحجم الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن اتخاذ تدابير للرد سعيا لتجنب التصعيد المتبادل في الحرب التجارية بينما لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل.

لكن يبدو أن وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل اليوم الاثنين كانوا أقرب إلى اتخاذ إجراءات للرد.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وصف وزير الخارجية الدنمركي لارس لوجه راسموسن التهديد بفرض رسوم جمركية بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في المؤتمر الصحفي نفسه إنه يعتقد أن “هناك إمكانية لمواصلة المفاوضات”، لكنه عبر عن خيبة أمله في عدم قدرة واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع أكبر شريك تجاري لها.

وقال “الاتحاد الأوروبي… لا يتخلى أبدا عن بذل جهد حقيقي، خاصة بالنظر إلى العمل الشاق الذي بذل بالفعل، ومدى قربنا من التوصل إلى اتفاق والفوائد الواضحة للحل التفاوضي”.

وأضاف “لكن كما قلت من قبل، الأمر يحتاج إلى يدين اثنتين للتصفيق”، مضيفا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن التكتل الذي يضم 27 دولة سيتعين عليه اتخاذ تدابير للرد إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل قائمة برسوم جمركية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار) على سلع أمريكية إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن المحادثات التجارية لا تزال جارية مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وستواجه كندا رسوما جمركية بنسبة 35 بالمئة بداية من الشهر المقبل.

وكان هاسيت قال أمس الأحد إن الرئيس ترامب يريد أن يرى اتفاقيات أفضل من أجل تجنب الرسوم الجمركية الجديدة.

* قلق ألماني

دقت الرسوم الجمركية ناقوس الخطر في أوروبا، لا سيما في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الأحد إن الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة ستؤثر بقوة على الصادرات الألمانية، فيما دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

وقال تراير اليوم الاثنين “يشكل النزاع الجمركي المتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا خطيرا للعديد من الشركات الألمانية… هناك حاجة حاليا إلى مفاوضات صعبة لتجنب انهيار التجارة عبر الأطلسي”.

في الوقت نفسه، تستعد قطاعات الصناعة الأوروبية للأسوأ.

فعلى سبيل المثال، طالب منتجو نبيذ كيانتي الإيطالي الشهير في توسكانا باستراتيجية تصدير جديدة مدعومة من الاتحاد الأوروبي تستهدف أسواقا بديلة مثل أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في وقت سابق من العام الجاري، سعى ترامب إلى استخدام مجموعة من الرسوم الجمركية لتعزيز الاقتصاد الأمريكي ودفع الشركات للاستثمار في الولايات المتحدة وتنشيط قطاعات من بينها التصنيع.

وأدى الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس آب إلى تدافع الحكومات في جميع أنحاء العالم لإبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.