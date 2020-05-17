ترامب: معلوماتنا عن مختبر ووهان غير جيدة وربما نقطع العلاقات مع بكين

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقناة فوكس نيوز أن معلومات واشنطن عن مختبر ووهان ليست جيدة في إشارة جديدة لإمكانية خروج فيروس كورونا منه، كما أشار إلى أنه لا يريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني وأنه ربما يقطع العلاقات بالكامل مع بكين.

يأتي هذا بينما كشفت قناة فوكس نيوز عن اعتقال بروفسور في جامعة كليفلاند الأميركية بسبب علاقته المالية مع الصين.

وقالت القناة إن البروفسور المعتقل متهم بتسريب أبحاث لقاح كورونا إلى الصين.

يذكر أن الـFBI كان قد حذر قبل أيام من محاولة صينية لقرصنة وسرقة أبحاث تتعلق بلقاح كورونا.

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الأخيرة مع تبادلهما انتقادات لاذعة حول منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في العالم.

وشدد ترمب مؤخراً لهجته تجاه الصين، مهدداً بقطع العلاقات مع القوة العظمى المنافسة في حين تدهورت العلاقات بشكل مطرد.

في سياق آخر، اعتبر ترمب أن التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالولايات المتحدة في 2016 “كان أكبر جريمة سياسية في بلادنا”.

وفي موضوع آخر وصف ترمب إدارة أوباما بأنها الأكثر فسادا في تاريخ أميركا.