ترامب: ملف شرائح "بلاكويل" لم يُطرح خلال لقائي مع شي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لم تتطرق إلى مسألة شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة “بلاكويل” من إنتاج شركة إنفيديا.

ويأتي ذلك بعد تراجعه عن تصريحات سابقة أشار فيها إلى احتمال السماح بتصدير نسخة معدّلة من إحدى الشرائح الرائدة التي تعد أساسية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرته الاجتماع مع شي، وهو الأول بين الزعيمين منذ عودته إلى البيت الأبيض: “لم نناقش شرائح بلاكويل”، رغم أنه كان قد لمح قبل يوم إلى إمكانية تناول الموضوع خلال لقائهما.







