ترامب: من المهم أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم

منذ 3 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه من المهم انضمام دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم، وإن ذلك سيضمن السلام في المنطقة.

وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “الآن وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي تصنعها إيران، من المهم جدا بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم”.

كانت أربع دول ذات أغلبية مسلمة قد وافقت في إطار اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت خلال فترة ترامب الأولى، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

وتعقدت جهود توسيع نطاق هذه الاتفاقيات بسبب ارتفاع عدد القتلى والمجاعة في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

