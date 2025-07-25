ترامب: موقف ماكرون بشأن الفلسطينيين ليس له أهمية

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من أهمية اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “ما يقوله لا يهم… إنه رجل جيد جدا.. يعجبني، لكن هذا التصريح ليس له أي أهمية”.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

وكتب في رسالة موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فرنسا “ستحشد كل الذين يريدون المشاركة في المبادرة من شركائها الدوليين”.

ويهدف قرار الإعلان عن تلك الخطوة، قبل مؤتمر للأمم المتحدة تعقده فرنسا والسعودية الأسبوع المقبل لوضع معايير خارطة طريق لدولة فلسطينية، إلى منح الفريق الفرنسي الأممي إطارا للعمل مع الدول الأخرى التي تدرس أيضا الاعتراف بدولة فلسطينية، أو لا تزال مترددة حيال ذلك.

وسارعت إسرائيل إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه “يكافئ الإرهاب”، وأنه “وصمة عار في تاريخ فرنسا”.

وحاليا، تعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.