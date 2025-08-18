ترامب: ناقشت أموراً كثيرة مع زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه ناقش “أمورا كثيرة” في اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.

وأضاف ترامب، متحدثا في بداية اجتماع مع سبعة قادة أوروبيين وزيلينسكي، أنه سيسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأوكراني والروسي.

وأكد الرئيس الأميركي وجود فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب و”سنعمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام ناجح ومستدام”.

وقال ترامب -خلال استقباله اليوم الاثنين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي– “نهدف للتوصل إلى اتفاق سلام مباشر” بين روسيا وأوكرانيا وليس وقفا لإطلاق النار، مؤكدا أن الاجتماع مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين “ليس نهاية الطريق”، وأن ثمة احتمالا كبيرا للتوصل إلى سلام مع روسيا.

وحول الضمانات الأمنية التي ستُقدم لكييف، قال إن أوروبا ستكون خط الدفاع الأول لأوكرانيا ولكننا سنشارك فيه أيضا.

وتعهد ترامب بتقديم الحماية والأمن الجيد للأوكرانيين، مشيرا إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يحقق السلام في أوكرانيا، مضيفا أن الرئيس الروسي يتوقع مكالمة منه بعد انتهاء هذه القمة.

ووصف ترامب لقاءه ببوتين يوم الجمعة الماضي بالجيد، وأشار إلى أن الحرب ستنتهي، وأن الرئيسين الأوكراني والروسي يريدان ذلك.

بدوره قال الرئيس زيلينسكي إن بلاده دعمت فكرة أن يوقف الرئيس ترامب الحرب الروسية الأوكرانية ويجد طريقًا دبلوماسيا لإنهائها، مؤكدا الاستعداد للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقدّم الرئيس الأوكراني الشكر للرئيس ترامب على عمله من أجل وقف القتل، وأكد الانفتاح على إجراء الانتخابات بعد تحقيق الأمن والسلام.

وقال زيلينسكي “لدينا الآن إمكانية لشراء أسلحة من الولايات المتحدة، ومن المهم جدا توفير الضمانات الأمنية لإعادة تسليح الجيش الأوكراني”.

ودعا ترامب قبل الاجتماع مع نظيره الأوكراني إلى التخلي عن استعادة شبه جزيرة القرم وعن فكرة الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، في حين كتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس “لا يمكن إلزام روسيا بالسلام إلا عبر القوة، والرئيس ترامب لديه هذه القوة”.