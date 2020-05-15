ترامب : نبحث إمكانية إتاحة عقار كورونا “مجاناً”

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، أن لقاحا ضد كوفيد-19 قد يكون جاهزا خلال سنة “في أفضل السيناريوهات”.، بدوره أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه يبحث إمكانية إتاحة عقار ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مجانا.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان العقار سيكون بالمجان قال ترامب: “نبحث ذلك.. بالفعل”.

وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام “وربما في وقت أقرب”، قائلا: “نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا”.

وأضاف “نأمل أن يكون لدينا (لقاح) بحلول نهاية السنة، ربما في وقت أقرب. إننا نحقق تقدما مذهلا”.

وتابع: “هناك ذهنية جيدة جداً” متحدثاً عن التعاون الدولي بشأن هذا الموضوع.

إلا أنه لاحقا، خفف ترامب من تفاؤله، وقال: “لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح لكن لقاحا سيكون أمراً رائعاً”.

وأضاف ترامب “أريد أن أكون واضحاً: بوجود لقاح أم بغيابه فإننا عدنا” في إشارة إلى تخفيف إجراءات العزل في البلاد.

شاهد أيضاً

أجر القتلى الإيرانيين في البحر أعلى 10 مرات من قتلى البر!

نيويورك تمدد عزل كورونا حتى 13 يونيو

أداء واشنطن “مثير للشفقة”..انتقادات لتعامل الإدارة الأمريكية مع أزمة…

الفاتيكان اعلن إعادة فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس الإثنين أمام الزوار