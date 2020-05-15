ترامب : نبحث إمكانية إتاحة عقار كورونا “مجاناً”

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أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، أن لقاحا ضد كوفيد-19 قد يكون جاهزا خلال سنة “في أفضل السيناريوهات”.، بدوره أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه يبحث إمكانية إتاحة عقار ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مجانا.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان العقار سيكون بالمجان قال ترامب: “نبحث ذلك.. بالفعل”.

وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام “وربما في وقت أقرب”، قائلا: “نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا”.

وأضاف “نأمل أن يكون لدينا (لقاح) بحلول نهاية السنة، ربما في وقت أقرب. إننا نحقق تقدما مذهلا”.

وتابع: “هناك ذهنية جيدة جداً” متحدثاً عن التعاون الدولي بشأن هذا الموضوع.

إلا أنه لاحقا، خفف ترامب من تفاؤله، وقال: “لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح لكن لقاحا سيكون أمراً رائعاً”.

وأضاف ترامب “أريد أن أكون واضحاً: بوجود لقاح أم بغيابه فإننا عدنا” في إشارة إلى تخفيف إجراءات العزل في البلاد.