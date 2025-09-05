ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن واشنطن تجري مفاوضات “متعمقة للغاية” مع حركة حماس، مطالبا إياها إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال ترامب لصحفيين “نجري مفاوضات متعمقة للغاية مع حماس”.

من جهتها، قالت الجامعة العربية، اليوم الجمعة، إن استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية وسعيها لضمّ أراض أخرى ومواصلة “ممارساتها العدائية” يقوّض فرص التعايش السلمي في الشرق الأوسط.

وجاء موقف الجامعة في وثيقة عقب اجتماع وزاري بالقاهرة تبنت فيه “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” التي تقدّمت بها مصر والسعودية.

وأشارت الرؤية العربية إلى تقويض كافة مسارات السلام والأمن والاستقرار، لا سيما عبر مواصلة إسرائيل من دون رادع لحربها “العبثية” على قطاع غزة و”الانتهاكات الجسيمة” من قتل وحصار وتجويع وضمّ أراض واستيطان ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني.

ورأت الجامعة العربية في غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية “سببا رئيسيا” في اندلاع جولات عنف في المنطقة، مبينة أن هذه التسوية تتم من خلال حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي عرفت بالأرض مقابل السلام، وانسحاب إسرائيل حتى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وتحفظت تونس والعراق على بعض التعابير في هذه الفقرة الأخيرة.

وثمة اتفاق سلام بين كل من مصر والأردن مع إسرائيل التي وقعت معها كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب اتفاقات تطبيع في عام 2020.

وكانت السعودية تتفاوض مع إسرائيل حول التطبيع لكن المفاوضات توقفت مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.