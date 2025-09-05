السبت 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن

منذ 55 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن واشنطن تجري مفاوضات “متعمقة للغاية” مع حركة حماس، مطالبا إياها إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال ترامب لصحفيين “نجري مفاوضات متعمقة للغاية مع حماس”.

من جهتها، قالت الجامعة العربية، اليوم الجمعة، إن استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية وسعيها لضمّ أراض أخرى ومواصلة “ممارساتها العدائية” يقوّض فرص التعايش السلمي في الشرق الأوسط.

وجاء موقف الجامعة في وثيقة عقب اجتماع وزاري بالقاهرة تبنت فيه “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” التي تقدّمت بها مصر والسعودية.

وأشارت الرؤية العربية إلى تقويض كافة مسارات السلام والأمن والاستقرار، لا سيما عبر مواصلة إسرائيل من دون رادع لحربها “العبثية” على قطاع غزة و”الانتهاكات الجسيمة” من قتل وحصار وتجويع وضمّ أراض واستيطان ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني.

ورأت الجامعة العربية في غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية “سببا رئيسيا” في اندلاع جولات عنف في المنطقة، مبينة أن هذه التسوية تتم من خلال حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي عرفت بالأرض مقابل السلام، وانسحاب إسرائيل حتى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وتحفظت تونس والعراق على بعض التعابير في هذه الفقرة الأخيرة.

وثمة اتفاق سلام بين كل من مصر والأردن مع إسرائيل التي وقعت معها كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب اتفاقات تطبيع في عام 2020.

وكانت السعودية تتفاوض مع إسرائيل حول التطبيع لكن المفاوضات توقفت مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشرات وول ستريت
وول ستريت تغلق على انخفاض وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بعد بيانات الوظائف
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب يوقع أمراً بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"
الجيش الأمريكي
نيويورك تايمز: قوات أمريكية قتلت مدنيين من كوريا الشمالية في مهمة فاشلة عام 2019

الأكثر قراءة

حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة