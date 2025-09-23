الأربعاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن

منذ 54 دقيقة
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا مع عدد من قادة عرب ومسلمين في مقر الأمم المتحدة لعرض خطته بشأن غزة.

وقال ترامب، في كلمة له في مستهل الاجتماع، إن “هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهمًّا جدًّا”.

وأضاف “نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن”، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أهم اجتماع عقده اليوم الثلاثاء.

وقال إن إدارته تريد استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة.

وعقب انتهاء كلمة ترامب، تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن “الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن”.

وأضاف “نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأمريكية
أسهم أمريكا تغلق منخفضة بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي
الأمير البريطاني وليام
الأمير وليام وزوجته يزوران مدينة إنجليزية شهدت مقتل فتيات العام الماضي
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نريد تحركاً حقيقياً من إيران لتجنب العقوبات

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
للقرنفل فوائد رهيبة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟