الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: نسعى لإنهاء الحرب التجارية مع الصين باتفاق تجاري

منذ ساعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال اجتماع مجلس الوزراء المفتوح للصحافة.

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي خلال الاجتماع إن تسوية الاتفاقات مع الدول ستحقق مزيدا من الوضوح بشأن السياسة التجارية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
غزة تحت القصف
ما صحة تجنيد حماس 40 ألف مقاتل جديد؟
جنود إسرائيليون يقفون بجانب جرافات وآليات عسكرية بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وسوريا، 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
ردع العدوان - سوريا
سوريا تتهم إسرائيل بسرقة مواردها المائية أمام مجلس الأمن
الذهب
الذهب يبلغ أعلى مستوياته مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

الأكثر قراءة

وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة
مقاتلون من حزب الله
مسؤول كبير بحزب الله: مستعدون لمناقشة مسألة السلاح.. ولكن بشرط!