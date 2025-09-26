ترامب نقل لزيلينسكي انفتاحه على تقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نقلا عن مسؤولين اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه منفتح على مسألة رفع القيود المفروضة على أوكرانيا بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية طويلة المدى لضرب العمق الروسي، لكنه لم يلتزم بذلك في اجتماعهما يوم الثلاثاء.

كما أفادت صحيفة التلغراف البريطانية أن زيلينسكي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز “توماهوك”.

وبحسب ما أفادت الصحيفة البريطانية لم يعرف بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على هذا الطلب ام لا.

ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف، والذي يشكل ركيزة أساسية في قدرتها العسكرية منذ فبراير 2022. ورغم الدعم الواسع الذي قدمته إدارة الرئيس السابق جو بايدن لأوكرانيا، يبدي ترامب مواقف متذبذبة من الملف الأوكراني، مفضلا التفاوض على الدعم المفتوح.

وصواريخ “توماهوك” الأمريكية تعد من أكثر أنظمة الأسلحة تطورا ودقة، ويمكن إطلاقها من البر أو البحر، وتستخدم عادة في توجيه ضربات استراتيجية بعيدة المدى. وبحسب مراقبين فإن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ إن تم سيمثل تصعيدا في نوعية الدعم العسكري الغربي لها وستكون له تداعيات سلبية على الأزمة الأوكرانية.

وكان ترامب قد صرح سابقا أنه قادر على “إنهاء الحرب خلال 24 ساعة”، في إشارة إلى تبني نهج تفاوضي مباشر مع روسيا.