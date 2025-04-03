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ترامب: هبوط الأسواق متوقع والرسوم الجمركية ضرورية لإصلاح الاقتصاد

4 - أبريل - 2025
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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ترامب: رد فعل الأسواق للرسوم الجمركية متوقع
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن هبوط الأسواق بسبب قراره فرض رسوم جمركية أمر متوقع مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لإصلاح الاقتصاد الذي وصفه بأنه مريض.

وأضاف ترامب أنه منفتح على مفاوضات تتعلق بالرسوم الجمركية إذا قدمت دول أخرى شيئا “استثنائيا”.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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