ترامب : هذه انتخابات مسروقة

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لن يسلم بنتائج الانتخابات التي أكدت فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وجدد الرئيس ترامب ،الأحد موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنها “انتخابات مسروقة”.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الأحد: “هؤلاء الناس لصوص. أجهزة المدن الكبرى فاسدة. هذه انتخابات مسروقة”.

وأضاف: “أفضل مؤسسة لإجراء استطلاعات الرأي في بريطانيا أشارت هذا الصباح إلى أنه من الواضح أن هذه الانتخابات كانت مسروقة، وأنه من المستحيل تصور أن بايدن تفوق في بعض هذه الولايات.. حيثما كان الأمر مهما، سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه”.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020