ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية يلتقيان اليوم لإبرام اتفاق تجاري

تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد لإبرام اتفاق تجاري من المرجح أن يشهد فرض رسوم أساسية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.

وقبل الاجتماع، المتوقع عقده الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش في ملعب ترامب للغولف في تيرنبيري غرب اسكتلندا، كان فريقا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية على قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.

وتوجه الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك إلى اسكتلندا أمس السبت، ووصل المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش صباح اليوم.

وذكر لوتنيك اليوم الأحد في تصريحات لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح أسواقه أمام الصادرات الأمريكية من أجل إقناع ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس آب.

وقال “السؤال هو: هل يقدمون للرئيس ترامب صفقة جيدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة التي حددها؟”، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد، بل وعليه، إلى التوصل إلى اتفاق.

وذكر مسؤول في إدارة ترامب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “نحن متفائلون بحذر بأنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق.. لكن الأمر لم ينته إلى أن يتم”.

وعقد سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي، في رحلة خلال مطلع الأسبوع إلى جرينلاند نظمتها الدنمرك التي تتوالى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مؤتمرا عبر الهاتف مع مسؤولي المفوضية الأوروبية اليوم الأحد للاتفاق على هامش التفاوض المسموح لفون دير لاين في المحادثات.

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق وفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 30 بالمئة اعتبارا من أول أغسطس آب، أعد الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (109 مليارات دولار).

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق سيشمل على الأرجح رسوما جمركية واسعة النطاق 15 بالمئة على سلع الاتحاد المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يضاهي الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان إلى جانب رسوم جمركية 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم الأوروبيين والتي قد تكون هناك حصص تصدير لها.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في تطبيق رسوم أساسية 15 بالمئة على السيارات، لتحل محل الرسوم الحالية للسيارات البالغة 27.5 بالمئة.