ترامب وشي يتفقان على تعليق رسوم الموانئ التي تعرقل التجارة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بوسان، كوريا الجنوبية، 30 أكتوبر 2025. رويترز

اتفقت الولايات المتحدة والصين اليوم الخميس على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على الموانئ، والتي أصبحت مصدر إزعاج كبير في الحرب التجارية الأوسع بين أكبر اقتصادين في العالم، وتسببت في ارتفاع تكاليف الشحن البحري.

وتقدم هذه الخطوة إعفاء لمدة 12 شهرا من رسوم سنوية تُقدر بنحو 3.2 مليار دولار تدفع للسفن الكبيرة صينية الصنع التي تبحر إلى الموانئ الأمريكية، وكانت من بين الاتفاقيات التجارية التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت إدارة ترامب عن خطط لفرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين للحد من هيمنتها على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز صناعة بناء السفن الأمريكية.

وجاءت هذه الرسوم بناء على المادة 301 في أعقاب تحقيق أمريكي خلص إلى أن هيمنة الصين على قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن العالمية مدفوعة بممارسات غير عادلة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على قناة فوكس بيزنس نتورك اليوم إن العمل بموجب المادة 301 جرى تعليقه.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن التعليق ينطبق على عقوبات المادة 301 “المتعلقة بقطاعات النقل البحري واللوجستي وبناء السفن في الصين”. وأضافت أن الصين ستُعلق بدورها إجراءاتها المضادة والرسوم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة.