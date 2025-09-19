ترامب وشي يسعيان إلى إتمام صفقة تيك توك لكسر الجمود بين واشنطن وبكين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، 29 يونيو 2019. رويترز

سيسعى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ إلى التوصل لاتفاق اليوم الجمعة للمساعدة في استمرار عمل تيك توك في الولايات المتحدة وتخفيف حدة التوتر بين القوتين الكبيرتين اللتين تخوضان مواجهة بشأن التجارة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق على رأس جدول الأعمال إلى جانب التجارة في أول مكالمة هاتفية معلنة بين الزعيمين منذ ثلاثة أشهر، والمتوقعة صباح اليوم.

ولم تؤكد الصين خطط إجراء المكالمة.

تأتي جهود ترامب وشي لتعزيز العلاقات بين البلدين في الوقت الذي أوردت فيه رويترز أن الحكومتين تبحثان إمكانية عقد قمة بين شي وترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) بكوريا الجنوبية بين 30 أكتوبر تشرين الأول والأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وموافقة بكين على الصفقة إحدى العقبات التي كان على ترامب اجتيازها لإبقاء عمل تيك توك. وأمر الكونجرس بإغلاق التطبيق للمستخدمين الأمريكيين بحلول يناير كانون الثاني 2025 إذا لم تتخل الشركة الصينية بايت دانس عن الأصول الخاصة به في الولايات المتحدة.

ورفض ترامب تطبيق القانون بينما تبحث إدارته عن مالك جديد، مع خشيته أيضا من أن يتسبب حظر تيك توك في غضب قاعدة مستخدميه الضخمة وتعطيل التواصل السياسي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس “أحب تطبيق تيك توك، فقد ساعد في انتخابي.. تيك توك له قيمة هائلة. الولايات المتحدة تتحكم في هذه القيمة لأننا نحن من يجب أن يوافق عليها”.

ولا تزال الأسئلة الكبيرة حول الصفقة قائمة. وليس من الواضح هيكل الملكية الدقيق للشركة أو حجم السيطرة التي ستحتفظ بها الصين أو ما إذا كان الكونجرس سيوافق عليها.

وذكرت رويترز أن من شأن الصفقة أن تنقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة من بايت دانس إلى ملاك أمريكيين. وقالت مصادر مطلعة على الصفقة إن تيك توك في الولايات المتحدة ستظل تستخدم خوارزمية بايت دانس.

ويقلق هذا المشرعين من أن بكين يمكن أن تتجسس على الأمريكيين أو تقوم بعمليات تأثير من خلال محتوى التطبيق. وقالت الصين إنه لا يوجد دليل على أن التطبيق يهدد الأمن القومي.