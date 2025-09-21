ترامب وفانس سيشاركان في مراسم تأبين لتشارلي كيرك في أريزونا

من المتوقع أن يجذب حفل تأبين لتشارلي كيرك اليوم الأحد حشودا كبيرة في ملعب كرة قدم بولاية أريزونا حيث سيشارك الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس وغيرهما من مناصري حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وقُتل الناشط المحافظ في 10 سبتمبر أيلول.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون أن يمتلئ ملعب ستيت فارم في جلينديل، الذي يتسع لأكثر من 73 ألف شخص، ووفقا لآندرو كولفيت، المتحدث باسم منظمة كيرك “نقطة تحول لأمريكا” (تيرنينج بوينت يو.إس.إيه). وجهز المنظمون مساحة إضافية في ساحة قريبة.

وستكون الإجراءات الأمنية مشددة للغاية، نظرا لحضور ترامب، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية المستمرة في أعقاب وفاة كيرك. وقال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي إن الفعالية مصنفة عند أعلى تصنيف أمني للوزارة، وهو تصنيف مخصص “للأحداث ذات الأهمية الوطنية القصوى” مثل مباراة السوبر بول.

واغتيل كيرك (31 عاما)، برصاصة واحدة في 10 سبتمبر أيلول خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا. ووُجهت تهمة القتل إلى مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاما. ويقول المحققون إنه أخبر شريكته في رسائل نصية بأنه قتل كيرك لأنه “سئم من كراهيته”.

وأثارت الجريمة مخاوف بشأن تزايد وتيرة العنف السياسي في الولايات المتحدة عبر مختلف الأطياف الأيديولوجية، وعمقت الانقسامات الحزبية. واستغل ترامب، الحليف المقرب من التيار الذي ينتمي له كيرك، جريمة القتل لتصعيد دعواته لقمع خصومه السياسيين ومنهم المنظمات اليسارية التي حملها مسؤولية واقعة إطلاق النار رغم أن السلطات قالت إن المسلح تصرف بمفرده.