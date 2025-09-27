السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
ترامب يأمر بإرسال قوات إلى بورتلاند ومرافق إدارة الهجرة والجمارك

منذ 39 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه وجه وزير الدفاع بيت هيجسيث بإرسال قوات إلى بورتلاند بولاية أوريجون وحماية مرافق الهجرة من “الإرهابيين المحليين”، مضيفا أنه سمح للقوات باستخدام “القوة الكاملة، إذا تطّلب الأمر”.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيجسيث بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند… ومنشآت إدارة الهجرة والجمارك المحاصرة جراء هجوم من حركة أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين”.

ولم يرد كيث ويلسون، رئيس بلدية بورتلاند، بعد على طلب للتعليق.

وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، قال ويلسون إن التوافد الواضح للضباط الاتحاديين لم يأت بناء على طلب المدينة، ووصفه بأنه تجاوز وتشتيت للانتباه.

    المصدر :
  • رويترز

