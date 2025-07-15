ترامب يؤكد أن علاقته مع بوتين لم تنته بعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في مقابلة بثت اليوم الثلاثاء إن علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لم تنته” بعد ساعات من إعلانه عن شعوره بخيبة أمل تجاه بوتين وتهديد موسكو بفرض عقوبات.

وعبر ترامب خلال المقابلة عن عن اعتقاده أنه جرى طرح مسألة إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا مع روسيا أربع مرات مختلفة.

وأجاب ترامب عندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية آنذاك عما إذا وصل إلى نهاية المطاف مع بوتين قائلا “أشعر بخيبة أمل تجاهه، لكنني لم أيأس منه بعد. لكنني أشعر بخيبة أمل منه”.

وعندما سُئل عن الكيفية التي سيحث بها بوتين على “وقف إراقة الدماء” قال الرئيس الأمريكي “نحن نعمل على ذلك”.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية “سنجري محادثة رائعة. ثم سأقول لكم إن الأمور جيدة، اعتقد أننا على وشك إبرام اتفاق، وبعد ذلك سيقوم هو بقصف مبنى في كييف”.

وأعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا أمس الاثنين، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، بعد مهلة مدتها 50 يوما، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام، وهو تحول كبير في السياسة ناجم عن الإحباط من هجمات موسكو المستمرة على أوكرانيا.

وأبلغ ترامب الصحفيين أمس الاثنين أن أسلحة أمريكية تقدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، سترسل إلى أوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي وأن الحلف سيتكفل بتكاليفها.

وسعى ترامب إلى التقارب مع موسكو منذ عودته إلى البيت الأبيض، واعدا بإنهاء سريع للحرب، وتحدث مع بوتين عدة مرات. وتراجعت إدارته عن دعمها لبعض السياسات المؤيدة لأوكرانيا، منها تأييد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي والمطالبة بانسحاب روسيا الكامل من الأراضي الأوكرانية.

لكن بوتين لم يقبل بعد اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار غير المشروط والذي سرعان ما أيدته كييف. وشهدت الأيام القليلة شن روسيا مئات الهجمات بطائرات مسيرة على مدن أوكرانية.