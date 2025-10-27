ترامب يؤكد استبعاده الترشح لمنصب نائب الرئيس في 2028

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية لعام 2028، رغم أن بعض مؤيديه اقترحوا هذه الفكرة كوسيلة لتمكينه من العودة إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية جديدة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “كان بإمكاني القيام بذلك، لكنه لن يحدث. الأمر يبدو لطيفًا لكنه غير مناسب ولن يلقى قبول الناس”.

ويشير الدستور الأمريكي، من خلال التعديل الثاني والعشرين، إلى أن أي شخص لا يمكن أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من فترتين كاملتين، وقد أثار اقتراح الترشح لمنصب نائب الرئيس جدلاً حول إمكانية الالتفاف على هذا الحظر.