الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يؤكد استبعاده الترشح لمنصب نائب الرئيس في 2028

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية لعام 2028، رغم أن بعض مؤيديه اقترحوا هذه الفكرة كوسيلة لتمكينه من العودة إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية جديدة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “كان بإمكاني القيام بذلك، لكنه لن يحدث. الأمر يبدو لطيفًا لكنه غير مناسب ولن يلقى قبول الناس”.

ويشير الدستور الأمريكي، من خلال التعديل الثاني والعشرين، إلى أن أي شخص لا يمكن أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من فترتين كاملتين، وقد أثار اقتراح الترشح لمنصب نائب الرئيس جدلاً حول إمكانية الالتفاف على هذا الحظر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اكتظاظ شديد تشهده محطات البنزين في مالي
مالي تعلق الدراسة وتوقع اتفاقية توريد نفط مع روسيا بسبب أزمة الوقود
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
رئيس البرازيل: ترامب يضمن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين البلدين
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
جوتيريش يطالب ميانمار بوقف العنف واستعادة الحكم المدني

الأكثر قراءة

مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!