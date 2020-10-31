ترامب يؤكد ضمنياً رغبته السابقة بارتداء قميص “سوبرمان” بعد تعافيه من كورونا

بعد التقرير الاعلامي الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق، والذي كشفت خلاله عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالظهور أمام الجمهور مرتديا قميص “سوبرمان”، بعد مغادرته المستشفى حيث عولج من فيوس كورونا، اكد ترامب، ضمنيا ما ورد في الصحيفة، وذلك خلال خطابه امام تجمع من أنصاره في ولاية بنسلفانيا حيث قال “كانوا أعطوا لي دواء آخر تم تطويره على أساس الأجسام المضادة، وفي صباح اليوم التالي شعرت بأن حالتي جيدة جدا، وأردت أن أمزق اللباس على صدري كي أظهر للجميع قميصي الذي يحمل شعار سوبرمان!”.

وصرح ترامب بأنه أثناء رقوده في المستشفى كان يحلم بالعودة إلى مهامه كرئيس الدولة في أقرب وقت ممكن وعقد صفقة تجارية جديدة وخوض حملته الانتخابية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” كشفت عن محتوى اتصالات ترامب الهاتفية أثناء تواجده في مركز “وولتر ريد” الطبي، مشيرة إلى أن الفكرة الأولية كانت تقتضي أن يتظاهر بمظهر شخص مرهق بمرضه، كي يفاجئ الجمهور في لحظة معينة بتمزيق سترته وإظهار قميص “سوبرمان”، وذلك كأسلوب لإيحاء المواطنين بقوة صحة الرئيس الأمريكي.