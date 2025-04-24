ترامب يؤكد عقد محادثات مع الصين وبكين تنفي أي مشاورات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مزاعم الصين بأن البلدين لم يعقدا محادثات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة، وأكد عقد اجتماعات في وقت سابق من اليوم.

وقال للصحفيين “عقدوا اجتماعا هذا الصباح”.

ورفض تحديد هوية من يتحدث عنهم قائلا “لا يهم من هم. ربما نكشف عن ذلك لاحقا، لكنهم عقدوا اجتماعات هذا الصباح، ونحن نجتمع مع الصين”.

وقالت الصين اليوم الخميس إنها لم تعقد محادثات تجارية مع الولايات المتحدة رغم تصريحات الحكومة الأمريكية المتكررة بأن البلدين على تواصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون في إفادة صحفية “لم تجر الصين والولايات المتحدة مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، وبالتالي من غير المحتمل (أن يكون قد تم) التوصل إلى اتفاق”، واصفا التقارير الإعلامية عن ذلك بأنها “أخبار كاذبة”.

وأشار ترامب ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذا الأسبوع إلى احتمال تهدئة التوتر مع الصين.

وفرض البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر رسوما جمركية بنسبة 145بالمئة على السلع الصينية، مما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية وزيادة القيود على تصدير المعادن المهمة إلى الولايات المتحدة.