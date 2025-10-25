السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس خفض الرسوم الجمركية على البرازيل في حال توفر الظروف المناسبة.

جاءت تصريحات ترامب للصحفيين أمس الجمعة على متن طائرة الرئاسة بينما كان متوجها إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.

ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم واردات الولايات المتحدة من السلع البرازيلية من 10 بالمئة إلى 50 بالمئة في أوائل أغسطس آب، قائلا إن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفها بأنها “حملة شعواء” تستهدف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وفي تصريحات له في كوالالمبور، قال الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع ترامب.

وأضاف للصحفيين “الأمر كله يعتمد على الحوار، وأنا أعمل بتفاؤل بأننا سنتمكن من إيجاد حل”.

  • رويترز

