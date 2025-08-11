الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يتجنب نفي أو تأكيد تمديد مهلة الرسوم الجمركية على الصين

منذ 44 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الرد على سؤال حول ما إذا كان سيمدد مهلة تعليق فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على السلع الصينية، والتي تنتهي غدا الثلاثاء.

واكتفى بالقول للصحفيين “سنرى ما سيحدث”، لكنه أشاد بتعاون الصين في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين “نتعامل بشكل جيد للغاية مع الصين. وكما سمعتم على الأرجح، فإنهم يفرضون رسوما جمركية هائلة على الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف “إنهم يتعاملون بشكل جيد للغاية”، مشيرا إلى أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي: العقوبات على روسيا يجب أن تظل سارية لحين حصول كييف على ضمانات أمنية
قصر الإليزيه
الإليزيه: ماكرون وستارمر وميرتس سيعقدون اجتماعات بشأن أوكرانيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن ويضع شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية!

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده