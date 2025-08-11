ترامب يتجنب نفي أو تأكيد تمديد مهلة الرسوم الجمركية على الصين

تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الرد على سؤال حول ما إذا كان سيمدد مهلة تعليق فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على السلع الصينية، والتي تنتهي غدا الثلاثاء.

واكتفى بالقول للصحفيين “سنرى ما سيحدث”، لكنه أشاد بتعاون الصين في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين “نتعامل بشكل جيد للغاية مع الصين. وكما سمعتم على الأرجح، فإنهم يفرضون رسوما جمركية هائلة على الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف “إنهم يتعاملون بشكل جيد للغاية”، مشيرا إلى أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.