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ترامب يتحدث عن 10 دول عربية ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل

منذ 6 ثواني
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زهاء تسع أو عشر دول عربية أخرى مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، دون الكشف عن جدول زمني محدد.

وقال ترامب للصحفيين في إشارة إلى العالم العربي: “سيكون لدينا الكثير، أعتقد أننا سنحصل عليها جميعا… سيتم الإعلان عن المزيد من الصفقات إلى حد كبير بعد الانتخابات الأمريكية. نحن نقوم بالكثير من العمل الآن”.

وأضاف: “الجمال هو السلام في الشرق الأوسط بلا مال ولا دم. ليس هناك دماء فوق الرمال، وهذا يحدث”.

يذكر أن إسرائل وقعت مؤخرا اتفاقية سلام تاريخية مع الإمارات واتفاقي تطبيع مع البحرين والسودان في أول تطور دبلوماسي بين إسرائيل والدول العربية منذ اتفاقية السلام مع الأردن قبل 26 عاما.

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