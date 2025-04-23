ترامب يتراجع.. واشنطن تدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض رسومها الجمركية الباهظة على الواردات من الصين – في بعض الحالات بأكثر من النصف – في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أضرت بالتجارة والاستثمار العالميين، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة.

وذكرت المصادر أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وأن المناقشات لا تزال غير محسومة، وأن هناك عدة خيارات مطروحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، للصحيفة، إنه من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريباً.

وكانت إدارة ترامب علقت الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنت فرضها على العديد من الدول في الثاني من أبريل، لمدة 90 يوماً، باستثناء الصين، التي رفعت عليها الولايات المتحدة الرسوم عدة مرات لتصل إلى 145%، وهو ما ردت عليه الصين برسوم انتقامية وصلت في مجملها إلى 125% بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

كما تدرس إدارة ترامب اتباع نهج متدرج مماثل للنهج الذي اقترحته لجنة مجلس النواب المعنية بالصين أواخر العام الماضي: فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي، ورسوم بنسبة 100% على الأقل على السلع التي تُعتبر استراتيجية لمصالح أميركا، وفقاً لبعض المصادر.

واقترح مشروع القانون تطبيق هذه الرسوم تدريجياً على مدى خمس سنوات.

وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب، اليوم الأربعاء: “سنبرم اتفاقاً تجارياً عادلاً مع الصين”.

من جانبها، أشارت الصين، اليوم الأربعاء، إلى انفتاحها على محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، رغم تحذير بكين من أنها لن تتفاوض في ظل التهديدات المستمرة من البيت الأبيض.

وفي دوائر صنع القرار في الصين، اعتُبرت تصريحات ترامب أمس الثلاثاء بمثابة إشارة إلى تراجعه، وفقاً لما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على الأمر.