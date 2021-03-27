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ترامب يتساءل عن دور المحقق جون دورهام في تدخل روسيا بالانتخابات

27 - مارس - 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بيانا رسميا يسأل عما إذا كان المستشار الخاص جون دورهام لا يزال “على قيد الحياة ”، وطالب بمعرفة ما إذا كان سيصدر تقريره بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، بشأن تواطؤ ترامب مع روسيا خلال الانتخابات.

وقال ترامب ساخرا في بيان رسمي صادر من مكتبه: “أين دورهام؟ هل لا يزال حيا يتنفس؟ هل سيكون هناك تقرير دورهام؟”.

وكان وزير العدل الأميركي السابق، وليام بار، المقرب من ترامب، قد عيّن مدّعيا عاما مستقلا للتحقيق في ما إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات قد ارتكبت خلال التحقيق الذي جرى بين العامين 2016 و2018 بشأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

وترقب ترامب منذ فترة طويلة أنه سيكشف عن “جرائم جسيمة” ارتكبها أعداؤه داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد أعرب في السابق عن غضبه من أن نتائج دورهام لم يتم نشرها حتى الآن.

وبدأ مكتب التحقيقات الفدرالي في يوليو 2016 التحقيق فيما إذا كانت حملة ترامب تنسق مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وورث هذا التحقيق بعد نحو عام المستشار الخاص مولر، الذي لم يجد في النهاية أدلة كافية لاتهام ترامب أو أي من شركائه بالتآمر مع روسيا.

وبالنتيجة، طالب ترامب بإجراء تحقيق مضاد في مزاعم مكتب التحقيقات الفيدرالي، حول أحقيتهم بإجراء تحقيق حول علاقته بروسيا

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