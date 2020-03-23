الرئيس الأميريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر اعلن فيه حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس كورونا
الرئيس الأميريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر اعلن فيه حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس كورونا
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ترامب يتهم الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “مستاء قليلا” من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهما بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدد ترامب، الأحد، على أن السلطات الصينية “كان ينبغي أن تعلمنا”، مكررا عبارة “الفيروس الصيني” التي تزعج النظام الصيني بشدة.

ورغم أنه بدا وكأنه يحمل السلطات الصينية بعض المسؤولية عن انتشار الفيروس الذي اكتشف للمرة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان وسط الصين، فإن ترامب أكد أن علاقته جيدة للغاية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

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وقال الرئيس الأميركي مجددا إن العلاقات الصينية الأميركية “جيدة جدا”، غير أنه أضاف: “أتمنى لو كانوا أبلغونا بهذه المشكلة قبل 3 أشهر”.

وأردف: “كان بإمكاننا إنقاذ العديد من الأرواح حول العالم”.

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