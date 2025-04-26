ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى… هذا الأمر على الفور”.

وفي سياقٍ منفصل، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان اليوم السبت خلال حضورهما جنازة البابا فرنسيس وذلك في محاولة لإحياء الجهود المتعثرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن اجتماعه مع ترامب سيكون تاريخيا إذا أفضى إلى تحقيق السلام الذي يصبو إليه. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض الاجتماع بأنه “مثمر للغاية”.

ووفقا لمكتب زيلينسكي وصور نشرتها كييف وواشنطن، جلس الرئيسان بمفردهما وسط قاعة بكنيسة القديس بطرس وتبادلا الحديث لمدة 15 دقيقة.

يأتي أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ اجتماعها في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في فبراير شباط والذي شهد مشادة كلامية بينهما في وقت حرج من مفاوضات تستهدف إنهاء القتال بين أوكرانيا وروسيا.

وبعد جنازة البابا فرنسيس، غادر ترامب العاصمة الإيطالية وكتب وهو في الجو منشورا على منصة تروث سوشيال تحدث فيه بلهجة حادة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب “لم يكن هناك مبرر لإطلاق بوتين صواريخ على مناطق مدنية ومدن وبلدات خلال الأيام القليلة الماضية”.

وقتل 12 شخصا يوم الخميس عندما أصاب صاروخ أطلقته روسيا مبنى سكنيا في كييف.

وأضاف “هذا يجعلني أفكر أنه ربما لا يريد وقف الحرب، إنه فقط يُجاريني ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة، من خلال ’المعاملات المصرفية’ أو ’العقوبات الثانوية؟’ الكثير من الناس يموتون!!!”.

وبعد تصريحات ترامب، قال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام إن مجلس الشيوخ على استعداد للمضي قدما في تشريع يحظى بدعم الحزبين، ويفرض عقوبات تجارية على الدول التي تشتري النفط والغاز والمنتجات الروسية الأخرى.