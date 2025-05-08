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ترامب يجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة

منذ 47 دقيقة
ترامب وجيروم باول

ترامب وجيروم باول

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس انتقاداته لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، واشتكى من أن مجلس الاحتياطي يرفض خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب إن خفض أسعار الفائدة سيكون بمثابة “وقود الطائرات” للاقتصاد “لكنه (باول) لا يريد فعل ذلك”. وأضاف أن باول “لا يحبني”.

وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أمس الأربعاء دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب.

ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة.

ولم يخف ترامب استياءه من أسلوب باول في التعامل مع السياسة النقدية، وقال في بعض الأحيان إنه يود أن يرحل رئيس البنك المركزي من منصبه.

ورفض باول التعليق على سؤال في مؤتمره الصحفي أمس عن انتقادات ترامب له. وقال إنه ينوي إكمال فترته في رئاسة البنك المركزي، والتي ستنتهي بعد عام تقريبا.

    المصدر :
  • رويترز

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