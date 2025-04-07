ترامب يجدد رغبته بالسيطرة على غزة.. ونتنياهو يؤكد العمل على استعادة جميع الأسرى

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين إن “سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها له” سيكون أمرا جيدا، مُجددا اقتراحا طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته.

وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “وجود قوة كالولايات المتحدة هناك، تسيطر على قطاع غزة وتمتلكه، سيكون أمرا جيدا”.

كما أبدى ترامب رغبته في وقف الحرب في غزة.

وقال ترامب إن العمل جارٍ لتحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس، لكنه أضاف أن ضمان إطلاق سراح جميع الأسرى “عملية طويلة”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفي بوعده الذي قطعه خلال حملته الرئاسية بإنهاء الحرب في غزة، قال ترامب “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد للغاية”.

كما أضاف ترامب: “نقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنويا وسنواصل تقديم الدعم لها.”

من جهته قال نتياهو بأنه ناقش الرؤية الجريئة للرئيس ترامب بشأن غزة بما في ذلك الدول التي قد تشارك في استقبال فلسطينيين طوعا.

واوضح ننياهو: “نحن نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الاسرى”.

وأشار نتنياهو إلى أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف ساعد إسرائيل على إبرام اتفاق حصلت بموجبه على 25 محتجزا من غزة.

وأضاف نتنياهو: “تحدثنا ليس عن الرهائن فقط ولكن عن الأوضاع في غزة أيضا وبحثنا الوضع في سوريا ولا نريد أن يستخدم هذا البلد لضربنا من قبل أي أحد.”