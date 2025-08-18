ترامب: يجري الترتيب لعقد اجتماع بين زيليسنكي وبوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه بدأ ترتيبات لعقد قمة سلام ثنائية بين نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، على أن تتبعها قمة ثلاثية يشارك فيها هو نفسه.

وقال ترامب بعد استضافته زيلينسكي وزعماء أوروبيين في البيت الأبيض، إنه “في ختام الاجتماعات، اتصلتُ بالرئيس بوتين، وبدأتُ الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي”.

وأضاف “بعد هذا الاجتماع، سنعقد اجتماعا ثلاثيا أنا والرئيسان”.

ووصف الرئيس الأميركي اجتماعه يوم الاثنين مع نظيره الأوكراني والقادة الأوروبيين بأنه “جيد جدا”.

وأشار ترامب أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع ضم زعماء أوروبيين وزيلينسكي، في واشنطن الاثنين، أكد ترامب أن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا في المتناول ويمكن تحقيقه في المستقبل القريب.

ويأتي لقاء ترامب القادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعت بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها وتطالب موسكو بالانسحاب من أراضيها.