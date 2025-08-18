الثلاثاء 24 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: يجري الترتيب لعقد اجتماع بين زيليسنكي وبوتين

منذ 22 ثانية
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه بدأ ترتيبات لعقد قمة سلام ثنائية بين نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، على أن تتبعها قمة ثلاثية يشارك فيها هو نفسه.

وقال ترامب بعد استضافته زيلينسكي وزعماء أوروبيين في البيت الأبيض، إنه “في ختام الاجتماعات، اتصلتُ بالرئيس بوتين، وبدأتُ الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي”.

وأضاف “بعد هذا الاجتماع، سنعقد اجتماعا ثلاثيا أنا والرئيسان”.

ووصف الرئيس الأميركي اجتماعه يوم الاثنين مع نظيره الأوكراني والقادة الأوروبيين بأنه “جيد جدا”.

وأشار ترامب أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع ضم زعماء أوروبيين وزيلينسكي، في واشنطن الاثنين، أكد ترامب أن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا في المتناول ويمكن تحقيقه في المستقبل القريب.

ويأتي لقاء ترامب القادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعت بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها وتطالب موسكو بالانسحاب من أراضيها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين. رويترز
وكالة نقلاً عن الكرملين: بوتين وترامب بحثا رفع مستوى الممثلين في محادثات أوكرانيا
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية: إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية
البيت الأبيض
البيت الأبيض: انتهاء اجتماع ترامب مع القادة الأوروبيين

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري
صواريخ إيرانية - تعبيرية
حرب إسرائيل وإيران
إيران: صواريخنا تصل واشنطن ونيويورك.. والقارة العجوز في مرمى نيراننا