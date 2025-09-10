الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
ترامب يحث أوروبا على فرض رسوم جمركية على الصين والهند

منذ 4 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ذكر مسؤول أمريكي ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث مسؤولي التكتل أمس الثلاثاء 9\9\2025، على فرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 100 بالمئة في إطار استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة تلك المحادثات الخاصة، إن ترامب شجع الاتحاد الأوروبي أيضا على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الهند.

والصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وبالتالي فإنهما تضطلعان بدور مهم في دعم اقتصاد روسيا مع استمرار حربها في أوكرانيا التي بدأت بغزو البلاد في عام 2022.

وقدم ترامب هذا الطلب، الذي تم نقله خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات ديفيد أوسوليفان ومسؤولين آخرين من التكتل. وهناك وفد من الاتحاد الأوروبي في واشنطن حاليا لبحث تنسيق العقوبات.

وقال الدبلوماسي الأوروبي إن الولايات المتحدة أشارت إلى استعدادها لفرض رسوم جمركية مماثلة إذا استجاب الاتحاد الأوروبي لطلبها.

وسيؤدي الطلب الأمريكي، في حال تنفيذه، إلى تغيير استراتيجية الاتحاد الأوروبي الذي فضل عزل روسيا بالعقوبات بدلا من الرسوم الجمركية.

وفي وقت لاحق مساء أمس الثلاثاء، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة يمكنها في الواقع تعزيز التجارة مع الهند، وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة والهند تعملان على إزالة الحواجز التجارية بين البلدين. وأضاف أنه يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

    المصدر :
  • رويترز

