ترامب يحدد مهلة لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني ويحث على التفاوض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمع إليه بشأن وقف الضربات على أوكرانيا، وذلك بعد حثه لبوتين في منشور على منصة (تروث سوشيال) في وقت سابق من اليوم الخميس على وقف الهجمات.

ولدى دخول ترامب للبيت الأبيض برفقة رئيس وزراء النرويج، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتقد أن بوتين سيستمع إليه، فأجاب “بالتأكيد”.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه حدد لنفسه مهلة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا وإن على البلدين إجراء مفاوضات.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا في أول يوم له في المنصب.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض قبيل اجتماعه مع رئيس وزراء النرويج “لدي مهلة حددتها لنفسي”.