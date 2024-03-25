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ترامب يحذر إسرائيل: عليكم إنهاء الحرب في غزة والمضي قدما نحو السلام

منذ 23 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب (رويترز)

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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن إسرائيل قد تفقد “الكثير من التأييد” بسبب حربها في غزة، ودعا في الوقت نفسه حكومة نتنياهو إلى “إنهاء الحرب على غزة”.

وقال ترامب في تصريحاته لصحيفة “إسرائيل هايوم”، “عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها”.

وأضاف “أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة”.

وعندما سُئل عن كيف كان سيكون رده على هجوم حماس، قال ترامب للصحيفة “كنت سأرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير”، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الانطباع أو الصورة العامة التي تخلفها الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول مطلب له لوقف إطلاق النار في غزة، حيث أثارت الولايات المتحدة غضب إسرائيل بامتناعها عن التصويت. وردت إسرائيل بإلغاء زيارة وفد رفيع المستوى لواشنطن في أقوى اشتباك علني بين الحليفين منذ بدء الحرب.

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