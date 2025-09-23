الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يحذر النساء الحوامل من تناول دواء باراسيتامول.. فما السبب؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 1:53 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب النساء الحوامل بعدم تناول دواء باراسيتامول الواسع الاستخدام، بذريعة “أنه قد يكون على صلة بارتفاع خطر الإصابة بالتوحد”.

وقال ترامب خلال حدث في البيت الأبيض محوره التوحد “لا تتناولنه!”، في إشارة إلى الدواء المسكن للآلام والخافض لحرارة الجسم.

ورجح ترامب أن استخدام دواء تايلينول خلال الحمل قد يساهم في ارتفاع معدلات التوحد في الولايات المتحدة، وهو ارتباط محتمل يقول خبراء إنهم درسوه لكنه غير مثبت.

وقال إنه لا ينبغي للنساء تناول الأسيتامينوفين، المعروف أيضا بالاسم التجاري تايلينول “طوال فترة الحمل”، كما أثار مخاوف بشأن اللقاحات.

وتواجه إدارة ترمب ضغوطا شديدة من حركة “لنجعل أمريكا صحية مجددا” المتنوعة، بقيادة وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، لتقديم إجابات حول أسباب الزيادة الملحوظة في حالات التوحد بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد الخبراء أن ارتفاع الحالات يعود أساسا إلى تعريف جديد للاضطراب يشمل الآن الحالات الخفيفة على شكل “طيف”، بالإضافة إلى تحسين وسائل التشخيص.

ويقولون إنه لا يوجد سبب واحد للاضطراب، وأن هذه التصريحات تتجاهل وتضعف عقودا من الأبحاث العلمية حول العوامل الوراثية والبيئية التي قد يكون لها دور.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التأثير الكامل لصدمة الرسوم الأمريكية لم يحدث بعد مع استمرار النمو
لهب يتصاعد من مدخنة في حقل نفط في أربيل، في إقليم كردستان العراق، 16 أغسطس 2014. رويترز
جينيل إنرجي: الاتفاق الخاص بتصدير نفط كردستان يحتاج إلى تعديلات
رجل فلسطيني يحمل جثة ابنة أخيه البالغة من العمر 4 سنوات، التي استشهدت في غارات إسرائيلية على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين، وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في مدينة غزة في 23 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
رغم الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية.. إسرائيل تواصل عدوانها على مدينة غزة!

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!