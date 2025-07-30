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ترامب يحذر الهند: لم ننته من الاتفاق التجاري وقد نرفع الرسوم الجمركية

منذ 35 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق تجاري مع الهند، ونبه إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى قبل انتهاء المهلة المحددة في الأول من أغسطس آب لإبرام اتفاق.

وتأتي تعليقاته في أعقاب تقرير نشرته رويترز يفيد بأن الهند تستعد لقبول رسوم جمركية أعلى بين 20 و25 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة مع عدم إبرام اتفاق تجاري، إذ إنها ترجئ تقديم تنازلات جديدة قبيل الموعد النهائي يوم الجمعة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس الثلاثاء “الهند صديق جيد، لكنها تفرض رسوما جمركية أكثر من أي دولة أخرى تقريبا”، مضيفا أن ذلك سينتهي.

وردا على سؤال حول تقرير رويترز، قال ترامب إن الاتفاق التجاري لم توضع عليه اللمسات النهائية وإن الهند قد تواجه رسوما جمركية أعلى.

وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي تخطط لاستئناف المحادثات التجارية الأوسع نطاقا مع الولايات المتحدة في منتصف أغسطس آب عندما يزور وفد أمريكي الهند على أمل إبرام اتفاق تجاري ثنائي شامل بحلول أكتوبر تشرين الأول.

وقال أحد المسؤولين “تمضي المحادثات بشكل جيد”، مضيفا أن ترامب قد يصدر أمرا بفرض رسوم جمركية في “أسوأ التصورات”. ورفض المسؤول الكشف عن هويته دون الحصول على تصريح بالتحدث مع وسائل الإعلام.

وتابع “لكننا نفترض أنه سيكون إجراء مؤقتا، بالنظر إلى الجولات الخمس من المحادثات التجارية التي جرت. وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا”.

وكرر ترامب قوله إنه أسهم في التوسط في وقف إطلاق النار في الصراع بين الهند وباكستان في وقت سابق هذا العام، قائلا إن كلا الجانبين قبل طلبه.

وقال واصفا صداقته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي “كان ذلك رائعا”. وتعارض الهند قول ترامب إنه توسط لوقف إطلاق النار.

ويقول محللون إن تصريحات ترامب بشأن الصراع بين الهند وباكستان ألقت بظلالها على المفاوضات التجارية.

    المصدر :
  • رويترز

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