ترامب يحذر نيويورك من فوز ممداني ويعلن دعمه لكومو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب . رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لحاكم نيويورك السابق آندرو كومو في سباق رئاسة بلدية المدينة، مهددًا بتقليص التمويل الاتحادي لنيويورك في حال فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء.

وفي خطوة غير مألوفة بتجاوز الخطوط الحزبية، اختار ترامب، وهو جمهوري، تأييد كومو المستقل في مواجهة ممداني، متجاهلًا المرشح الجمهوري كورتيس سليوا الذي يتراجع كثيرًا في استطلاعات الرأي داخل المدينة ذات الأغلبية الديمقراطية.

ويخوض كومو السباق كمستقل بعد خسارته أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فيما تكتسب هذه الانتخابات أهمية وطنية باعتبارها مؤشرًا على الاتجاه الذي قد يتخذه الحزب الديمقراطي في المرحلة المقبلة بمواجهة نفوذ ترامب المتجدد.

ويُعد ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا، أحد رموز التيار التقدمي في الحزب ويصف نفسه بأنه “اشتراكي ديمقراطي”، وقد جذب تأييد الناخبين الشباب واليساريين، لكنه يثير في المقابل قلق الجناح المعتدل من الحزب الذي يخشى من أن يؤدي هذا التوجه اليساري إلى نتائج عكسية.

وخلال حملته، هاجم ترامب ممداني بشدة ونعته بـ”الشيوعي”، داعيًا سكان نيويورك إلى التصويت لكومو رغم الخلافات السابقة معه. وكتب على منصة “تروث سوشيال”: “سواء أعجبكم آندرو كومو أم لا، فهو الخيار الوحيد القادر على إنقاذ المدينة. أما ممداني، فليس كذلك”.

وأضاف ترامب أن التصويت لسليوا سيعزز فرص ممداني، محذرًا من أنه في حال فوزه “فلن تقدم الحكومة الاتحادية سوى الحد الأدنى المطلوب من التمويل” لمدينة نيويورك.

وبحسب تقرير صادر عن المراقب المالي لولاية نيويورك، تحصل المدينة على نحو 7.4 مليار دولار سنويًا من الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل حوالي 6.4 بالمئة من إجمالي إنفاقها في السنة المالية 2026.

