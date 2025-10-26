ترامب يحضر توقيع هدنة بين تايلاند وكمبوديا ويبرم اتفاقات تجارية خلال جولة آسيوية

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته الآسيوية اليوم الأحد، وأعلن عن عدد من الاتفاقات التجارية في ماليزيا وانضم إلى توقيع هدنة موسعة بين تايلاند وكمبوديا كان توسط فيها في يوليو تموز.

وفي غضون ست ساعات من هبوطه في كوالالمبور لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أعلن ترامب عن اتفاقات تجارية مع أربع دول والتقى قادة من المنطقة وأجرى محادثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قال إن فريقيهما سيبدآن على الفور مناقشات حول الرسوم الجمركية.

وعبر ترامب أيضا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل اجتماع متوقع يوم الخميس، إذ اجتمع كبار المسؤولين التجاريين من البلدين لليوم الثاني في كوالالمبور واتفقا على إطار عمل لاتفاق تجاري.

وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

كان على رأس أولويات ترامب اليوم التوقيع على اتفاق بين كمبوديا وتايلاند بناء على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد تدخله لوقف الاشتباكات الحدودية المميتة، مما دفع كمبوديا إلى ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وفي حفل أقيم مع الزعيمين التايلاندي والكمبودي، قال ترامب إن الاتفاق أظهر سعي إدارته لتحقيق السلام “في كل منطقة يمكننا تحقيقه فيها”.

وأضاف “بدأت إدارتي على الفور في العمل على منع تصعيد النزاع… كان الجميع مندهشا نوعا ما لأننا أنجزنا الأمر بهذه السرعة”.

محادثات لتهدئة الحرب التجارية

عند وصوله إلى ماليزيا، كان في استقبال ترامب رئيس الوزراء الماليزي وفرقة من الراقصين، وتوقف ترامب لفترة وجيزة على السجادة الحمراء للرقص مع المؤدين.

وخلال محادثاته مع زعماء آخرين، كان مفاوضون أمريكيون وصينيون يجتمعون على هامش المفاوضات لتجنب مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المفاوضون الأمريكيون إن الاجتماع وضع “إطار عمل ناجحا” قبل المحادثات المتوقعة بين ترامب ونظيره الصيني شي في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب للصحفيين “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين”، في حين قال كبير المفاوضين التجاريين في بكين لي تشنغ قانغ إنه تسنى التوصل إلى توافق مبدئي بعد “مشاورات مكثفة للغاية”.

ويتطلع الجانبان إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 بالمئة على البضائع الصينية وغيرها من القيود التجارية بدءا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني ردا على توسيع الصين لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة.

وفي غضون ساعات من هبوطه في ماليزيا، أعلن ترامب والبيت الأبيض عن ست اتفاقيات تجارية مع أربع دول، بعضها غير متوقع، بما في ذلك صفقات تشمل معادن استراتيجية مع تايلاند وماليزيا، وسط جهود منافسة من بكين في هذا القطاع سريع النمو.

وقالت الدولتان إن ماليزيا وافقت على عدم فرض حظر على تصدير المعادن الاستراتيجية إلى الولايات المتحدة أو تطبيق حصص عليها. ولم تحدد الدولتان ما إذا كان تعهد ماليزيا ينطبق على المعادن الاستراتيجية الخام أو المعالجة.

وأعلن ترامب أيضا عن أطر عمل مفصلة لاتفاقات تجارية أوسع نطاقا مع كمبوديا وتايلاند، في حين قال البيت الأبيض إنه تسنى التوصل إلى اتفاق مع فيتنام للسماح للمصدرين في كلا البلدين بالوصول “غير المسبوق” إلى أسواق بعضهما البعض.