ترامب يحض بوتين على وقف إطلاق النار ويكشف موقف زيلينسكي من القرم

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء يوم أمس الأحد بأنه يعتقد أن نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي مستعد للتخلي عن القرم، وذلك في تناقض واضح مع تصريحات الزعيم الأوكراني بشأن شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي مستعد “للتخلي” عن شبه الجزيرة التي احتلتها روسيا في العام 2014، أجاب ترامب “أعتقد ذلك”.

وقال ترامب إن اجتماعه مع زيلينسكي في الفاتيكان أول أمس السبت سار على ما يرام، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستثبت ما إذا كان هناك تقدم في الصراع الروسي الأوكراني.

وحضّ ترامب الأحد نظيره الروسي فلاديمير بوتين على “وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

وقال ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي (شرق) “أريده أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقعوا الاتفاق”.

ترامب، الذي التقى السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس، يبدي بشكل متزايد نفاد صبره إزاء الطرفين، وقال السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ربما لا يريد وقف الحرب”.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قال الأحد، إن أوكرانيا يجب ألا توافق على أحدث مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يقضي بالتنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي مقابل وقف إطلاق النار مع روسيا، لأن ذلك سيكون يمثل “استسلاماً”.

وأضاف بيستوريوس في تصريحات لقناة “إيه. آر. دي” الألمانية العامة أن كييف تُدرك بوضوح أنها قد تحتاج إلى التخلي عن بعض الأراضي للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.

وقال بيستوريوس، الذي من المرجح أن يظل وزيراً للدفاع في الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة: “لكنهم بالتأكيد لن يصلوا، أو ينبغي ألا يصلوا، إلى حد (قبول) الاقتراح الأخير للرئيس الأميركي”.

وتابع: “كان بإمكان أوكرانيا بمفردها أن تحصل قبل عام على ما تضمنه اقتراح ترامب ذلك. إنه أشبه بالاستسلام. لا أستطيع أن أرى أي قيمة مضافة في هذا الاقتراح”.

يأتي هذا بينما قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الأسبوع المقبل قد يكون “مفصلياً” على صعيد الجهود المبذولة لوضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا، في خضم ضغوط يمارسها ترامب على موسكو وكييف لإبرام اتفاق.