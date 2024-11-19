ترامب يختار هوارد لوتنيك وزيرا للتجارة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه اختار هوارد لوتنيك وزيرا للتجارة.

ويعمل لوتنيك كرئيس مجلس إدارة شركة كانتور فيتزجيرالد(في وول ستريت) ومديرها التنفيذي.

وقد تبنى بشكل ملحوظ خطط ترامب للتعريفات الجمركية، والتي ستكون جزءًا رئيسيًا من الوظيفة التي ستقود التجارة. وتم اعتبار الرئيس التنفيذي من المرشحين الأوفر حظًا لهذا الدور، إلى جانب سكوت بيسنت، الذي عمل كمستشار اقتصادي في حملة ترامب.

كما تفوق لوتنيك على ليندا ماكماهون في منصب قيادة التجارة. وبصفتها رئيسة مشاركة لفريق انتقال ترامب، كانت تعتبر من المرشحين الأوفر حظًا، وقادت سابقًا إدارة الأعمال الصغيرة خلال فترة ولايته الأولى.

ويعتبر لوتنيك صديقا قديما لترامب ومؤيدا بارزا للعملات المشفرة. وأشرف على استجابة شركة كانتور فيتزجيرالد لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، عندما قُتل أكثر من 600 من موظفيها في مركز التجارة العالمي.