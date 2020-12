ترامب يخسر معركة قضائية مهمة..رفض الطعن بـ4 ولايات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ، المحكمة العليا خذلته ، وذلك بعد رفضها دعاوي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة، والتي كان أخرها الدعوى المقدمة في ولاية تكساس .

وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن المحكمة العليا لا تتمتع بالحكمة أو الشجاعة.

وبهذا القرار يكون الرئيس الأميركي قد خسر معركة قضائية مهمة.

رفض الطعن بـ4 ولايات

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى 3 قضاة عينهم ترمب في المحكمة العليا.

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020