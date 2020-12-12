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ترامب يخسر معركة قضائية مهمة..رفض الطعن بـ4 ولايات

منذ 47 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ، المحكمة العليا خذلته ، وذلك بعد رفضها دعاوي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة، والتي كان أخرها الدعوى المقدمة في ولاية تكساس .

وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن المحكمة العليا لا تتمتع بالحكمة أو الشجاعة.

وبهذا القرار يكون الرئيس الأميركي قد خسر معركة قضائية مهمة.

رفض الطعن بـ4 ولايات

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى 3 قضاة عينهم ترمب في المحكمة العليا.

كما رفضت المحكمة العليا أيضاً دعوى الجهوريين لإلغاء 2.5 مليون صوت تم إرسالها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، كما رفضت محاكم أخرى في مختلف الولايات العديد من الدعاوى الأخرى المطالبة بإعادة النظر في نتائج التصويت.

17 ولاية كانت أيدت ترمب

يشار إلى أن المدعين العامين الجمهوريين في 17 ولاية كانوا أيدوا الرئيس دونالد ترمب في حملته القانونية لعكس النتائج، وذلك على الرغم من رفض عشرات القضاة والمحاكم الطعون في الانتخابات الرئاسية.

ومثل إظهار الدعم في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا، أحدث محاولة من قبل الموالين لترمب لاستخدام سلطة المدعي العام لمساعدته.

ويأمل الرئيس من ذلك أن تستمع المحكمة العليا إلى القضية وتمنحه في النهاية فترة ولاية ثانية، إلا أن المحاولات ما زالت حتى الآن غير ناجحة.

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