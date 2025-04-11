ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية

قال البيت الأبيض إن دونالد ترامب، أكبر شخص سنا يتولى رئاسة الولايات المتحدة، سيخضع لأول فحص بدني له في ولايته الثانية اليوم الجمعة دون تخدير عام.

وترامب، الذي سيبلغ من العمر 79 عاما في يونيو حزيران، معروف بحبه للوجبات السريعة لكنه كثيرا ما يتحدث عن قوة صحته البدنية والعقلية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال يوم الاثنين، معلنا عن هذا الفحص “أنا بحال أفضل من أي وقت مضى، ومع ذلك، لا بد من القيام بهذه الأمور!”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن البيت الأبيض سيقدم إفادة في أقرب وقت ممكن بشأن الفحص الذي سيجريه طبيب الرئيس.

وأضافت “يخضع الرئيس لعدد من الفحوص والأشعة. إنه فحص بدني سنوي، لذا هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة به”، وذكرت أن ترامب لن يخضع لتخدير عام في إطار الفحص.

وقد يقدم الفحص الطبي أول توضيح لوضع ترامب الصحي منذ تعرضه لإصابة سطحية في أذنه من رصاصة في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو تموز الماضي. ونشرت حملته تقريرا أعده روني جاكسون، طبيب ترامب السابق في البيت الأبيض وعضو الكونجرس الجمهوري من تكساس، قال فيه إن الإصابات كانت سطحية.

وعادة ما يحدد البيت الأبيض البيانات التي ستُنشر من الفحص الصحي للرئيس. وترامب غير ملزم بالإفصاح عن أي معلومات ولا يوجد نموذج محدد لإجراء الفحص الرئاسي. ولم يُفصح ترامب إلا عن معلومات محدودة عن صحته خلال حملاته الرئاسية.

وقال طبيب بالبيت الأبيض في عام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب إن صحته بشكل عام ممتازة لكنه يحتاج إلى إنقاص وزنه والبدء في ممارسة روتين يومي من التمارين الرياضية.

وخضع ترامب لاختبار إدراكي، وهو تقييم مونتريال الإدراكي، في إطار فحصه البدني خلال ولايته الأولى، وقال طبيبه لاحقا إنه حصل على 30 من 30.

وأصدر بايدن ملخصات مفصلة لفحوصاته البدنية في أثناء توليه منصبه، لكن العديد من الكتب المنشورة في الأشهر القليلة الماضية أثارت تساؤلات عن قدراته الذهنية في شهوره الأخيرة في البيت الأبيض.