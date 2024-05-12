ترامب يخطف الأضواء.. تجمع سياسي ضخم وهجوم على بايدن في وايلدوود

في أكبر تجمع سياسي حتى الآن، قام دونالد ترامب بتقديم جميع أغانيه الشهيرة أمام جمهور ضخم وغير مسبوق في وايلدوود بولاية نيوجيرسي مساء السبت، حيث هاجم خصومه بشكل حاد. على الرغم من ذلك، تمكن من تجنب انتهاك أمر حظر النشر الصادر عن المحكمة من خلال التركيز على الرئيس بايدن والإشارة إليه بشدة، ملقياً عليه اللوم وعلى شبكته القانونية التي تعرضت للهجوم.

فقد تطرق ترامب الذي كان يرتدي بدلته الزرقاء النموذجية، وربطة عنق حمراء اللون وقبعة كتب عليها “اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، تطرق إلى التضخم والضرائب والسيارات الكهربائية والصحافة وكريس كريستي حاكم الولاية السابق.

وأشار إلى أن ولاية نيوجرسي باتت متأرجحة وربما قد يفوز فيها في هذه الانتخابات.

كما قال المرشح البالغ من العمر (77 عاما) أمام حشد من 80 ألف متفرج: “يمكنك أن تأخذ أسوأ 10 رؤساء في تاريخ بلادنا، وتضيفهم معا.. وهم لم يلحقوا الضرر ببلادنا كما فعل”.. في إشارة إلى الرئيس جو بايدن.

وتابع ترامب “أتحدث عنه بشكل مختلف الآن إنه رجل سيئ.. إنه أسوأ رئيس على الإطلاق، العالم كله يضحك عليه..”.

كذلك ألمح الرئيس السابق أيضا إلى عدد كبير من لوائح الاتهام الخاصة به، والتي تزعم أنه ارتكب مجموعة متنوعة من الجرائم قبل وأثناء وبعد انتخابات عامي 2016 و2020.

وألقى باللوم على بايدن (81 عاما) في مشاكله القانونية، قائلا: “لا تفعل ذلك بمعارضيك”، مشيراً إلى أن هذا يحدث “في جمهوريات الموز، ولا يتم في الولايات المتحدة الأميركية”.

في حين هلل الحشد الذي قدر مسؤولو وايلدوود أنه يتراوح بين 80.000 و100.000 وهو رقم قياسي وغير مسبوق لتجمع سياسي في نيوجيرسي.

وقال للحشد إن إدارته أشرفت على “أعظم اقتصاد في تاريخ بلادنا”، وإن نيوجيرسي ستستفيد بشدة إذا عاد إلى منصبه. وقال ترامب: “إذا فاز جو بايدن بهذه الانتخابات، فستخسر الطبقة الوسطى، وتخسر نيوجيرسي، ولكن إذا فاز ترامب، فستفوز الطبقة الوسطى، وسيبدأ أصحاب الدخل المنخفض في الفوز مرة أخرى، وأنتم جميعًا نسعى معا لتحقيق الحلم الأميركي!.. نيوجيرسي تفوز، بنسلفانيا تفوز، أميركا تفوز”.

كما ألمح أيضا إلى اختياره الوشيك لمنصب نائب الرئيس، وربما ألمح إلى اختياره النهائي عندما أشار إلى حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، الذي طار مع ترامب إلى تجمع نيوجيرسي وتحدث لفترة وجيزة.

يشار إلى أن 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، فضلا عن التستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 لدانيلز البالغة من العمر 45 عاما مقابل صمتها عن اللقاء المزعوم، وُجهت لترامب البالغ من العمر 77 عاما.

في حين ينظر إلى هذه القضية على نطاق واسع على أنها أقل أهمية من ثلاث محاكمات جنائية أخرى يواجهها ترامب، لكنها القضية الوحيدة المؤكد أن ينظر فيها القضاء قبل الانتخابات.

إذ تتهمه القضايا الأخرى بمحاولة إلغاء هزيمته الرئاسية عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه، رغم أنه دفع ببراءته في القضايا الثلاث، علما أن أحد القضاة في فلوريدا حيث يواجه ترامب اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، قرر يوم الثلاثاء تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى.