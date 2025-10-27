ترامب يدعو بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا بدلاً من اختبار الصواريخ النووية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلاً من إجراء اختبارات صاروخية نووية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك غواصة نووية متمركزة قبالة السواحل الروسية.

وجاءت التصريحات بعد إعلان موسكو يوم الأحد عن اختبار ناجح لصاروخ كروز من طراز بوريفيستنيك، قالت روسيا إنه قادر على اختراق أي نظام دفاعي، مع نيتها نشر السلاح قريباً.

وقال ترامب للصحفيين: “هم يعلمون أن لدينا غواصة نووية، هي الأعظم في العالم، قبالة شواطئهم، لذا ليس من الضروري أن تقطع الصواريخ مسافة 8,000 ميل”. وأضاف موجهاً كلامه لبوتين: “يجب أن تنهي الحرب، التي كان من المفترض أن تستمر أسبوعاً واحداً، لكنها الآن في عامها الرابع. هذا ما يجب أن تفعله بدلاً من اختبار الصواريخ”.

وأكد ترامب أنه يسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي تعتبر الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه أشار إلى أن تحقيق السلام هناك أصعب من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أو إنهاء الصراع بين الهند وباكستان. وعند سؤاله عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، اكتفى بالقول: “ستعرفون ذلك”.