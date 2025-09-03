ترامب يدعو حماس مجدداً للإفراج عن جميع الرهائن على الفور

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوته لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح جميع الرهائن، مشيرا إلى أن حرب إسرائيل على غزة ستنتهي إذا نفذت ذلك الأمر.

وقال في منشور على منصة (تروث سوشيال) “أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعا. ستنتهي (الحرب)!”.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الوضع بغزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان، في حين أقر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بفشل أوروبا أمام تغيير الأحداث في غزة.

وأضاف ستارمر أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أنه يتحدث مع قادة العالم بشأن ما يحدث في غزة، وأنه يعمل معهم على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى جانب وضع ما وصفها بخطة سلام نحو حل الدولتين.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن على إسرائيل السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الملحة إلى غزة لذلك أعلن عن مجاعة من صنع الإنسان.

وأضاف ستارمر أن المعابر البرية هي الطرق الوحيدة المستدامة لإيصال المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة.

بدورها، حاولت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين تبرير فشل أوروبا أمام ما يجري من إبادة جماعية في غزة وقالت “لم نستطع استخدام قوتنا الجيوسياسية لتغيير الأحداث بغزة لغياب وحدتنا”.

وأكدت فون دير لاين أن “الكارثة الإنسانية في غزة اختبار لعزم أوروبا على الدفاع عن قيمها”.