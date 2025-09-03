الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يدعو حماس مجدداً للإفراج عن جميع الرهائن على الفور

منذ 7 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوته لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح جميع الرهائن، مشيرا إلى أن حرب إسرائيل على غزة ستنتهي إذا نفذت ذلك الأمر.

وقال في منشور على منصة (تروث سوشيال) “أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعا. ستنتهي (الحرب)!”.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الوضع بغزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان، في حين أقر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بفشل أوروبا أمام تغيير الأحداث في غزة.

وأضاف ستارمر أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أنه يتحدث مع قادة العالم بشأن ما يحدث في غزة، وأنه يعمل معهم على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى جانب وضع ما وصفها بخطة سلام نحو حل الدولتين.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن على إسرائيل السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الملحة إلى غزة لذلك أعلن عن مجاعة من صنع الإنسان.

وأضاف ستارمر أن المعابر البرية هي الطرق الوحيدة المستدامة لإيصال المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة.

بدورها، حاولت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين تبرير فشل أوروبا أمام ما يجري من إبادة جماعية في غزة وقالت “لم نستطع استخدام قوتنا الجيوسياسية لتغيير الأحداث بغزة لغياب وحدتنا”.

وأكدت فون دير لاين أن “الكارثة الإنسانية في غزة اختبار لعزم أوروبا على الدفاع عن قيمها”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز
بوتين: ليس هناك استعدادات حالياً لزيارة من ترامب لروسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
بوتين: ميرتس يسعى للتهرب من مسؤولية الغرب في أوكرانيا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
نتنياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا "بالضعيف" بعد تعهده بالاعتراف بدولة فلسطينية

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟