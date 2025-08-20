ترامب يدعو عضوة بالبنك المركزي إلى الاستقالة.. والسبب؟

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالاستقالة بعد مزاعم من أحد حلفائه السياسيين بشأن رهنين عقاريين تحوزهما في ولايتي ميشيجان وجورجيا، في تكثيف لجهوده من أجل كسب النفوذ على البنك المركزي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ومصدر مطلع قولهما إن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يفكر في عزلها. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد.

وكتب مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان بيل بولت في منشور على منصة إكس في وقت سابق من اليوم أن كوك خصصت شقة في أتلانتا كمقر إقامة رئيسي لها بعد أن حصلت على قرض على منزلها في ميشيجان، والذي أعلنته أيضا كمقر إقامتها الرئيسي. وأفاد بولت لشبكة سي.إن.بي.سي بأنه يحقق أيضا في عقار تملكه كوك في ماساتشوستس.

وطلب بولت من وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي التحقيق، وسارع ترامب إلى تضخيم الادعاء. وقال مسؤول بالوزارة لرويترز إن الوزارة تأخذ الأمر على محمل الجد.

ولم يرد المتحدثان باسم بنك الاحتياطي الاتحادي وكوك بعد على طلب للتعليق.

وتظهر وثائق الإفصاح المالي المقدمة من كوك حصولها على ثلاثة قروض عقارية عام 2021، منها قرض مدته 15 عاما بفائدة 2.5 بالمئة على عقار استثماري، وقرضان لمسكنين شخصيين، أحدهما بفائدة 3.25 بالمئة على مدى 30 عاما، والآخر بفائدة 2.875 بالمئة على مدى 15 عاما. وتشير بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري إلى أن متوسط سعر الفائدة الأسبوعي للقروض لأجل 30 عاما خلال عام 2021 تراوح بين 2.9 بالمئة و3.3 بالمئة.

وبدأت كوك العمل في الاحتياطي الاتحادي عام 2022، وأُعيد تعيينها في عام 2023 لولاية جديدة مدتها 14 سنة.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “يتعين على كوك الاستقالة الآن!!!”، وذلك في أحدث تعليقاته الرامية إلى إعادة تشكيل البنك المركزي، وهو الهيئة المنوط بها تحديد أسعار الفائدة القياسية بشكل مستقل بعيدا عن نفوذ البيت الأبيض.